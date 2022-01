TeamViewer verdient operativ etwas mehr als in Aussicht gestellt

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde 2021 voraussichtlich zwischen 254 und 257 Millionen Euro liegen, teilte das MDAX -Unternehmen auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwoch in Göppingen mit. Das sind rund 47 Prozent Marge bezogen auf die in Rechnung gestellten Umsätze (Billings) und damit etwas mehr als zuletzt mit bis zu 46 Prozent veranschlagt. 2020 hatte das Unternehmen noch eine Marge von knapp 57 Prozent erzielt - im vergangenen Jahr hat das Unternehmen dann viel Geld in teure Werbeverträge und das geplante Wachstum investiert.

Die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, die sogenannten Billings, an denen TeamViewer seinen Erfolg misst, stiegen 2021 im Gesamtjahr um 19 Prozent auf rund 548 Millionen Euro und trafen damit die Prognose. Das Management um Chef Oliver Steil hatte die Wachstumsaussichten nach mehreren unerwartet schwachen Quartalen im Herbst scharf gesenkt, was den Aktienkurs hatte abstürzen lassen. Im vierten Quartal legten die Billings um 20 Prozent zu. Details zu den Jahreszahlen sowie einen aktualisierten Ausblick auf die Investitions- und Kapitalplanung will das Unternehmen am 2. Februar vorlegen.

GÖPPINGEN (awp international)