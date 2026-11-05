TeamViewer stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TeamViewer hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.15 Prozent auf 212.3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 221.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch