TeamViewer: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TeamViewer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TeamViewer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.23 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0.180 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 184.5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189.5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch