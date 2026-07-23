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KI-Partnerschaft 23.07.2026 09:26:07

TeamViewer-Aktie zieht nach strategischer KI-Partnerschaft mit ServiceNow an

TeamViewer-Aktie zieht nach strategischer KI-Partnerschaft mit ServiceNow an

TeamViewer setzt auf autonome IT-Prozesse: Die Partnerschaft mit ServiceNow sorgt für neue KI-Fantasie und rückt die Aktie in den Fokus der Anleger.

TeamViewer
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  • TeamViewer und ServiceNow vereinbaren eine mehrjährige KI-Partnerschaft
  • ServiceNow-Partnerschaft stärkt KI-Fantasie
  • Aktie rückt in den Anlegerfokus

Die TeamViewer-Aktie zieht an, nachdem der Anbieter für digitale Arbeitsplatzlösungen mit dem US-Softwarekonzern ServiceNow eine mehrjährige strategische Partnerschaft geschlossen hat.

Im XETRA-Handel steigt der Kurs zeitweise um 1,33 Prozent auf 5,73 Euro.

Kern der Vereinbarung ist die Integration der TeamViewer-Technologie für Digital Employee Experience und Remote Connectivity in die KI-Plattform von ServiceNow. Ziel ist es, IT-Prozesse Schritt für Schritt von manuellen Eingriffen zu einer durchgängig autonomen, von KI-Agenten gesteuerten Verwaltung weiterzuentwickeln.

Was die Partnerschaft konkret vorsieht

Wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, erkennen viele Unternehmen zwar frühzeitig, wo IT-Probleme entstehen, verlassen sich bei der Behebung aber weiterhin auf einen Flickenteppich aus Einzellösungen und hohen manuellen Aufwand. Das koste Zeit, bremse die Produktivität und frustriere Mitarbeitende, heisst es weiter. Genau hier setzt die Partnerschaft an: Die Technologie von TeamViewer greift direkt auf die Endpunkte der Nutzer zu und wird in die KI-Plattform von ServiceNow eingebettet. Unternehmen sollen ihren IT-Betrieb dadurch stufenweise weiterentwickeln können, von punktuellen manuellen Eingriffen bis hin zu einer vollständig autonomen IT-Verwaltung auf Basis von KI-Agenten.

Globale Vermarktung und tiefere Integration geplant

Die Lösungen von TeamViewer sollen ServiceNow-Kunden weltweit als integrierte Erweiterung zur Verfügung stehen, unterstützt durch Implementierungs- und Vertriebspartner beider Unternehmen. Laut der Mitteilung bündeln TeamViewer und ServiceNow zudem ihre Vertriebs- und Marketingressourcen für die gemeinsame globale Vermarktung in den Bereichen IT Service Management, Field Service Management und Customer Service Management. Beide Partner haben darüber hinaus vereinbart, noch tiefergehende Integrationen und gemeinsame Innovationen zu prüfen, um neue Anwendungsfelder und Märkte zu erschliessen. Die Vereinbarung ist damit von vornherein auf weiteres Wachstum über den aktuellen Umfang hinaus angelegt.

Vorstandschefs sehen Meilenstein für autonome Unternehmensprozesse

ServiceNow-Chairman und CEO Bill McDermott ordnet die Partnerschaft in die eigene KI-Strategie ein: Mit dem AI Control Tower von ServiceNow und den Endpunktlösungen von TeamViewer schliesse man den Kreis von der Erkenntnis am einzelnen Endpunkt bis zu sichtbaren Ergebnissen auf Unternehmensebene, so McDermott laut Pressemitteilung. Gemeinsam wolle man autonome Abläufe in der IT voranbringen und eine neue Ära agentenbasierter Unternehmensprozesse einleiten. TeamViewer-CEO Oliver Steil wertet die Auswahl durch ServiceNow als Bestätigung der eigenen Technologie und Datenbasis. Wie Steil weiter ausführt, werde das gemeinsame Angebot für die grössten Unternehmen der Welt unverzichtbar sein, wenn diese ihre Geschäftsabläufe steuern, absichern und automatisieren wollen. Die Partnerschaft sei bewusst auf Expansion ausgelegt.

TeamViewer-Aktie: Zweites Quartal als nächster Prüfstein

Für die weitere Kursentwicklung dürfte der nächste Quartalsbericht von TeamViewer richtungsweisend sein. Der Konzern legt Ende Juli seine Zahlen zum zweiten Quartal vor, und dann könnte sich erstmals andeuten, wie schnell sich die ServiceNow-Partnerschaft geschäftlich niederschlägt und ob sich der heutige Kursschub als nachhaltig erweist.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
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