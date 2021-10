TeamViewer-Aktie fällt zweistellig: TeamViewer senkt Jahresprognose

Sowohl die Prognose für den Umsatz als auch für die Billings und die EBITDA-Marge wurde teils deutlich reduziert.

Wie die TeamViewer AG mitteilte, kletterten die Billings vorläufigen Berechnungen zufolge im dritten Quartal um 18 Prozent auf rund 126 Millionen Euro. Das Wachstum liege zwar über dem Niveau des Vorquartals, aber gleichzeitig unterhalb der eigenen Prognose für das laufende Jahr. Darin wurden quartalsweise Wachstumsraten von mindestens 20 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal unterstellt.

In Anbetracht des bisherigen Wachstums rechnet TeamViewer für das Gesamtjahr nun mit Billings zwischen 535 und 555 Millionen Euro. Bisher wurde ein Wert am unteren Ende der Spanne von 585 Millionen bis 605 Millionen Euro erwartet. Die Umsatzerlöse sollten dem neuen Ausblick zufolge zwischen 495 Millionen und 505 Millionen Euro liegen, während sie bisher am unteren Ende der Spanne von 525 Millionen bis 540 Millionen Euro erwartet worden sind. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht TeamViewer nur noch bei 44 bis bestenfalls 46 Prozent - hier lag die Schätzung bei 49 bis 51 Prozent.

Die TeamViewer-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 11,32 Prozent auf 21,07 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)