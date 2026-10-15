TeamSpirit stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TeamSpirit stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8.31 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.65 Milliarden JPY – ein Plus von 20.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamSpirit 1.37 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 22.46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22.01 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23.50 Prozent auf 6.08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4.92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch