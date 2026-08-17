Teamshares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Teamshares hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Teamshares noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch