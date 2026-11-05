Teamo Productions HQ: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Teamo Productions HQ hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 248.0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 51.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 510.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch