Team präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Team präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -3.10 USD. Ein Jahr zuvor waren -2.680 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Team im vergangenen Quartal 220.4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Team 225.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch