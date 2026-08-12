Team öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Team gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -2.15 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.950 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7.80 Prozent auf 228.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 248.0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch