13.11.2025 02:33:55
Team Inc. Q3 Loss Climbs
(RTTNews) - Team Inc. (TISI) revealed Loss for its third quarter of -$12.06 million
The company's bottom line came in at -$12.06 million, or -$2.68 per share. This compares with -$11.13 million, or -$2.52 per share, last year.
Excluding items, Team Inc. reported adjusted earnings of -$6.67 million or -$1.48 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $224.98 million from $210.76 million last year.
Team Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$12.06 Mln. vs. -$11.13 Mln. last year. -EPS: -$2.68 vs. -$2.52 last year. -Revenue: $224.98 Mln vs. $210.76 Mln last year.
