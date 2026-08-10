TEAC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TEAC hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

TEAC hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.02 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9.170 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 3.62 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14.91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch