Tea Life legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tea Life hat am 04.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 18.04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 36.92 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tea Life im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 52.34 JPY. Im letzten Jahr hatte Tea Life einen Gewinn von 84.09 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3.14 Prozent auf 11.50 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 11.14 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch