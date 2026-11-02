TDK legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TDK hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

TDK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.15 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch