TDG A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TDG A hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.70 Prozent auf 1.09 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 875.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch