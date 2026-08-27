TDG A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TDG A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

TDG A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 949.0 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 869.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch