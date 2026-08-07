TDC Software Engineering zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TDC Software Engineering hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 19.06 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11.36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch