TDC Software Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TDC Software Engineering präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

TDC Software Engineering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23.39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20.49 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.54 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11.99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch