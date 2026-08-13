TD Power Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TD Power Systems hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5.52 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TD Power Systems 3.21 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat TD Power Systems mit einem Umsatz von insgesamt 6.40 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 72.10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch