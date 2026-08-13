TCPL Packaging gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TCPL Packaging hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 43.96 INR gegenüber 24.52 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat TCPL Packaging mit einem Umsatz von insgesamt 4.93 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16.08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch