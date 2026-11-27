TCM Group A-S Registered hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

TCM Group A-S Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.88 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.930 DKK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat TCM Group A-S Registered 330.0 Millionen DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 288.9 Millionen DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch