TCL mène des efforts de neutralité carbone grâce à des initiatives de développement durable

SHENZHEN, Chine, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- TCL, une société de technologie intelligente de premier plan au niveau mondial, a réitéré aujourd'hui son engagement et sa détermination à répondre au changement climatique, à atteindre la neutralité carbone et à contribuer aux objectifs nationaux de développement vert avec la publication du rapport 2020 du groupe sur la responsabilité sociale des entreprises (« RSE »). En outre, TCL est le fer de lance des efforts visant à fabriquer des produits écologiques et à mener des projets d'économie d'énergie et de réduction des émissions afin de faire progresser les objectifs de développement durable des Nations unies (« ONU »).

Le président-directeur général de TCL, Li Dongsheng, a déclaré : « TCL effectue une reconversion basée sur la fabrication intelligente, l'Internet industriel et la numérisation, qui peut aboutir à des méthodes d'économie d'énergie plus efficaces tout au long du processus de production. Les économies d'énergie réalisées par les entreprises représentent une contribution indirecte à la réduction des émissions. »

TCL adhère aux processus de fabrication écologique tout au long des cycles de production et d'exploitation. Le projet de panneaux TCL CSOT G11 a obtenu les normes internationales les plus élevées en matière de bâtiments écologiques : la certification LEED Platinum. En même temps, TCL CSOT a construit un système de recyclage de l'eau pure pour recycler l'eau pure utilisée pour la production et le nettoyage. Actuellement, le taux de recyclage de l'eau pure par le système peut atteindre plus de 75 %, et environ 25,2 millions de mètres cubes d'eau pure peuvent être réutilisés chaque année. TCL a également établi des procédures de gestion de la lutte contre la pollution de l'air, des procédures de gestion de la lutte contre la pollution sonore, des procédures de gestion des déchets solides et des procédures de gestion de la consommation des ressources énergétiques, conformément aux systèmes de gestion de l'énergie ISO50001 et de gestion des gaz à effet de serre ISO14064.

TCL prête toujours attention à la qualité de ses produits et soutient activement la cause de la protection de l'environnement. À cette fin, au terme d'un processus d'évaluation rigoureux, les téléviseurs et les lave-linge à tambour de TCL ont obtenu en France les labels verts à score élevé de 6,5 et 8,1 (une fourchette de 1 à 10 points) décernés par la première société de certification au monde, SGS. L'écran TCL CSOT 23,8 » FHD a obtenu la certification Es8.0 pour sa conception économe en énergie. TCL s'efforce également de recycler les produits électroniques et a récemment reçu le tout premier prix spécial de leadership en matière de durabilité décerné par l'Agence de protection de l'environnement (« EPA »).

À l'avenir, TCL continuera à se concentrer sur la gestion de la protection de l'environnement et insistera sur la fabrication écologique pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone. Les initiatives innovantes de la société réduiront les effets négatifs des produits sur l'environnement et soutiendront le développement durable de la société.

À propos de TCL

TCL offre davantage de bénéfices à ses clients. Avec une gamme de téléviseurs, de produits audio, d'appareils mobiles et d'appareils électroménagers primés, TCL est fier d'offrir des expériences significatives en combinant un design réfléchi et une technologie de pointe. En tant que l'une des plus grandes marques d'électronique grand public au monde, notre vaste expertise en matière de fabrication, notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine de panneaux ultramoderne permettent à TCL de proposer des innovations pour tous.

À propos de TCL CSOT

TCLCSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd), est une société engagée dans l'innovation en matière d'affichage à semi-conducteurs. TCL CSOT dispose de technologies d'affichage avancées telles que les mini-LED, les micro-LED, les OLED et l'impression par jet d'encre. La gamme de produits comprend des panneaux d'affichage et des modules tactiles de petite et moyenne et grande taille, des tableaux blancs interactifs, des murs d'images, des écrans pour l'automobile et des moniteurs de jeux, ce qui contribue à renforcer la compétence de base dans l'industrie mondiale des panneaux.

