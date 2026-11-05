TCI Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TCI Industries hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

TCI Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7.54 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.00 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3.0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 75.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch