Tchaikapharma Highquality Medicines AD vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tchaikapharma Highquality Medicines AD hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.5 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch