TCFC Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TCFC Finance hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.70 INR. Im Vorjahresquartal waren 2.04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen -19.0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 7.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TCFC Finance -17.7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch