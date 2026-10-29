TCECUR Sweden Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TCECUR Sweden Registered A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.80 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 155.1 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch