TCC STEEL hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 442.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -157.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

TCC STEEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190.39 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 148.61 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch