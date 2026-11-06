TCC Concept: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TCC Concept hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.37 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TCC Concept 287.9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch