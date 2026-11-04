Tbo Tek: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tbo Tek hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.08 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tbo Tek 6.32 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Tbo Tek im vergangenen Quartal 8.66 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tbo Tek 5.68 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch