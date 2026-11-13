TBK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

TBK veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

TBK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6.61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.17 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 15.04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.31 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch