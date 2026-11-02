TBEA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TBEA hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.20 CNY, nach 0.460 CNY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29.05 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TBEA einen Umsatz von 24.59 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch