TBD Media Group présente les entreprises qui transforment le monde des affaires et de l'industrie

LONDRES, 10 avril 2021 /PRNewswire/ -- TBD Media Group a le plaisir d'annoncer le lancement de la dernière entrée de sa campagne avant-gardiste Global Thought Leaders, qui met en lumière les entreprises qui utilisent efficacement les nouvelles avancées technologiques pour propulser leurs secteurs vers l'avenir.

Les sphères du commerce et de l'industrie sont en constante évolution. Des innovations autrefois révolutionnaires et exclusives sont en train de devenir le statu quo, et les besoins du marché évoluent pour refléter le désir d'une plus grande durabilité et pour tirer parti du potentiel des technologies en constante évolution.

Le potentiel d'invention est présent dans de nombreux secteurs, chacun ayant ses propres besoins : Le secteur doit devenir plus écologique et les entreprises doivent devenir plus durables - la réduction des émissions de carbone étant une priorité - grâce à des méthodes innovantes et à de nouveaux dirigeants. Les modèles et les solutions en matière de bien-être et de santé doivent être optimisés grâce aux toutes dernières avancées technologiques. De même, il convient de prêter attention au potentiel de la technologie dans la lutte contre les maladies mortelles telles que le cancer et lors des initiatives visant à garantir un monde viable à l'avenir. Les entreprises qui s'intéressent à ces questions diverses et particulièrement importantes sont présentées dans le cadre de la campagne « Global Thought Leaders » ; l'accent est mis sur le leadership dont ces organisations font preuve à l'égard du reste de leurs secteurs respectifs et sur la manière dont leur travail va changer le monde tel que nous le connaissons.

Grâce à des films documentaires de haute qualité et sur mesure, cette campagne offre un aperçu exclusif des méthodes et innovations nouvelles et transformatrices des principales sociétés qui s'efforcent de changer le discours international sur les principaux problèmes qui affectent notre monde.

Paolo Zanini, PDG de TBD Media Group, déclare : « Le monde est sans cesse confronté à des problèmes d'une nature ou d'une autre. Mais, si l'on s'intéresse à l'histoire, les leaders et les pionniers émergent toujours avec le courage et les compétences nécessaires pour marquer le monde et proposer des solutions. Aujourd'hui, ce n'est pas différent, et nous avons le privilège de donner à ces créateurs de tendances la possibilité de s'engager dans la conversation mondiale de manière significative. »

Entreprises présentées lors de ce lancement :

Tungsram Operations , Capteurs Télémécanique, Jesa SA,Elekta,Fine Hygienic Holding (FHH), Evercare Group , GEODIS ,Ivoclar Vivadent

À propos de Global Thought Leaders

Le projet Global Thought Leaders présente les entreprises d'aujourd'hui qui façonnent le monde de demain. De la transformation numérique à l'innovation industrielle, cette série de documentaires réfléchis et pertinents informe le milieu des affaires sur la façon d'utiliser l'innovation pour se transformer et croître. Les entreprises qui souhaitent participer doivent contacter info@tbdmediagroup.com.

À propos de TBD Media Group

TBD Media Group est un développeur de médias international qui aide les entreprises, les sociétés et les gouvernements à raconter l'histoire de leurs marques de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, consultez https://www.tbdmediagroup.com/

