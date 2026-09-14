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14.09.2026 06:37:00
TBCSCAT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
TBCSCAT hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.95 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11.22 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Mit einem Umsatz von 604.6 Millionen JPY, gegenüber 646.4 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6.48 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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