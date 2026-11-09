TBC Bank Group präsentierte Quartalsergebnisse

TBC Bank Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.07 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.78 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TBC Bank Group mit einem Umsatz von insgesamt 503.9 Millionen GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442.8 Millionen GBP erwirtschaftet worden waren, um 13.80 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch