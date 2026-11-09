TB GROUP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TB GROUP präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

TB GROUP vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.63 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8.670 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 640.1 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TB GROUP einen Umsatz von 621.2 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch