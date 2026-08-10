TB GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TB GROUP stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8.23 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.450 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat TB GROUP 446.0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28.33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 622.3 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch