TAZMO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAZMO stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 51.03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 105.67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8.44 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 18.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch