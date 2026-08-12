TAZMO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAZMO lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -5.24 JPY. Ein Jahr zuvor waren 54.58 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TAZMO mit einem Umsatz von insgesamt 6.72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27.54 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch