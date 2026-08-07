Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Taze Kuru Gida Sanayi ve Ticaret hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17.92 TRY. Im Vorjahresquartal hatten 114.62 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.45 Prozent auf 15.5 Millionen TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.6 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch