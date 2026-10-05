Taylor Devices präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Taylor Devices hat am 02.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.14 USD, nach 0.700 USD im Vorjahresvergleich.

Taylor Devices hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch