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20.08.2026 06:37:00
Taylor Devices legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Taylor Devices hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Taylor Devices ein EPS von 1.04 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taylor Devices in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42.48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.0 Millionen USD im Vergleich zu 15.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2.62 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2.87 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 10.02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 41.65 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 46.29 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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