Tay Two: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Tay Two hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.87 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Tay Two 10.40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.77 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch