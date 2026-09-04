Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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04.09.2026 07:21:53
Taxi ohne Lenkrad: Tesla stellt autonom fahrendes Cybercab vor
Tesla hängen beim autonomen Fahren derzeit noch deutlich hinter den Marktführern zurück. Mit dem Cybercab will der Konzern zu Waymo aufschliessen. Doch dabei stellen sich gleich mehrere Probleme.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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03.09.26
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