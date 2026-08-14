Tavia Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tavia Acquisition liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tavia Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch