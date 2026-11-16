Tavia Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tavia Acquisition hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch