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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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27.08.2026 15:01:38

Tausend neue Arbeitsplätze: Rheinmetall will Kassel zum "grössten Panzerwerk Europas" machen

Rheinmetall
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Deutschlands grösster Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Jahren massiv in Hessen investieren. Die Pläne reichen von der Panzerproduktion bis zum Aufbau eines Drohnenzentrums. Konzernchef Papperger rechnet mit einem milliardenschweren Auftrag der Bundeswehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

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