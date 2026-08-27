Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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27.08.2026 15:01:38
Tausend neue Arbeitsplätze: Rheinmetall will Kassel zum "grössten Panzerwerk Europas" machen
RheinmetallDeutschlands grösster Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Jahren massiv in Hessen investieren. Die Pläne reichen von der Panzerproduktion bis zum Aufbau eines Drohnenzentrums. Konzernchef Papperger rechnet mit einem milliardenschweren Auftrag der Bundeswehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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