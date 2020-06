Tauschangebot für Pargesa zustande gekommen

Das Tauschangebot der Familienaktionäre Frère und Desmarais für die Beteiligungsgesellschaft Pargesa ist zustandegekommen.

Ihre Gesellschaft Parjointco hielt am (gestrigen) Montag, dem 8. Juni, nun 93,98 Prozent der Stimmrechte an Pargesa

"Parjointco Switzerland erklärt daher das Angebot für zustande gekommen", wie die Gesellschaft am Dienstag in der provisorischen Meldung des Zwischenergebnisses für das öffentliche Tauschangebot bekannt gab. Bis zum Ablauf der Annahmefrist des Angebots am 8. Juni 2020 um 16 Uhr seien 28'468'839 Inhaberaktien angedient worden. Dies entspreche 75,55 Prozent der 37'680'640 Inhaberaktien, auf die sich das Angebot beziehe.

Somit hat Parjointco 33,52 Prozent des Kapitals und 18,43 Prozent der Stimmrechte zusätzlich erworben. Damit halten Parjointco und in gemeinsamer Absprache mit ihr handelnde Personen 67'923'758 Inhaberaktien.

Dies mache zusammen mit den 77'214'700 Namensaktien, die Parjointco bereits besass, 89,06 Prozent des Aktienkapitals und 93,98 Prozent der Stimmrechte von Pargesa aus. Damit sei das Tauschangebot zustandegekommen, für das eine Mindestannahmequote 90 Prozent der Stimmrechte aufgestellt worden war.

Die Familienaktionäre Frère und Desmarais wollen Pargesa von der Börse nehmen, um die Struktur ihrer Vermögenswerte zu vereinfachen. Dazu haben sie den Aktionären über ihre Gesellschaft Parjointco im März ein Angebot zum Tausch der Pargesa-Aktien gegen Anteile der Groupe Bruxelles Lambert (GBL) vorgelegt. Über die niederländische Holding-Gesellschaft Parjointco bieten sie den Pargesa-Aktionären je Pargesa-Anteil 0,93 Aktien der an der Euronext Brüssel kotierten GBL.

Wie im Prospekt angegeben, ist das Angebot mit einer Nachfrist von zehn Börsentagen versehen. Diese beginnt am 15. Juni nach der Bekanntgabe des definitiven Zwischenergebnisses und endet am 26. Juni um 16 Uhr.

jb/uh

Genf (awp)