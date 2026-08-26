TAURON Polska Energia SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAURON Polska Energia SA lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.33 PLN. Im Vorjahresviertel hatte TAURON Polska Energia SA 0.530 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 7.76 Milliarden PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TAURON Polska Energia SA 7.67 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch