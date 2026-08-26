TAURON Polska Energia SA Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TAURON Polska Energia SA Un gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0.91 USD gegenüber 1.41 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.12 Milliarden USD – ein Plus von 3.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAURON Polska Energia SA Un 2.04 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch