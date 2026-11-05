TAURON Polska Energia SA Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TAURON Polska Energia SA Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.32 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat TAURON Polska Energia SA Un im vergangenen Quartal 2.29 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAURON Polska Energia SA Un 2.15 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch